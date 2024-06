Fofana Milan, i rossoneri ACCELERANO! Riserve sciolte, pronto l’affondo DECISIVO! Cifre e dettagli

Fofana-Milan, i rossoneri hanno sciolto le riserve: è lui il primo obiettivo per il centrocampo rossonero della prossima stagione

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha definitivamente sciolto le riserve per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo per la prossima stagione.

I rossoneri avrebbero scartato Wieffer e deciso di puntare tutto su Fofana del Monaco per il quale sarebbe pronta a stretto giro un’offerta da 20 milioni di euro bonus inclusi per battere la concorrenza del PSG e della Premier dopo aver incassato il gradimento del mediano in scadenza nel 2025. L’alternativa è Hojbjerg del Tottenham.