Fofana Milan: i rossoneri si avvicinano, la VOLONTA’ del giocatore può fare la differenza, la RIVELAZIONE

Il calciomercato Milan si avvicina ad un primo colpo a centrocampo: Fofana dal Monaco. Il fattore decisivo

Nuovo colpo in arrivo, magari il primo del nuovo Milan di Fonseca e come l’ex Roma potrebbe arrivare dalla Ligue 1. Come rivelato da Luca Bianchin si tratta di Youssuf Fofana del Monaco.

Secondo il giornalista, tra i giocatori seguiti nel reparto dal club rossonero, in questo momento è l’ipotesi più concreta. Ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è pronto a venire in Italia. Vedremo se si concretizzerà il passaggio a Milano, intanto Milan e giocatore sono più vicini.