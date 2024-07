Fofana Milan: CONFERMATO l’accordo con il giocatore, un club di Premier League MINACCIA l’arrivo

Il Milan insiste per Fofana e in tal senso questa può essere la settimana decisiva. Occhio però alla minaccia dalla Premier League

Il Milan vuole Fofana e viceversa. Come riportato da Fabrice Hawkins il centrocampista francese e il club rossonero hanno raggiunto un accordo contrattuale sulla basi di 4 anni, manca però ancora l’accordo con il Monaco.

In questo contesto sta monitorando la situazione anche il Manchester United che è un club che gioca in Champions League e rimane attento all’evolversi della trattativa per il nazionale francese.