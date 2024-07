Fofana Milan: il centrocampista mai così VICINO, la MOSSA dei rossoneri può essere decisiva

Non solo l’attacco ma per il Milan c’è anche l’esigenza di andar a rinforzare il centrocampo. In tal senso Fofana mai così vicino

Il calciomercato Milan si muove sia per l’attacco che per il centrocampo. In tal senso il Milan sta provando ad affondare il colpo per Fofana. Luca Marchetti intervenuto a Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

LE PAROLE – «C’è anche l’esigenza di andar a rinforzare il centrocampo e qui l’obiettivo è Fofana. Tra l’altro ieri abbiamo saputo che ste stato un rilancio sull’ingaggio, mai così vicini al si per un contratto di 5 anni. Ha contattato Fofana dopo l’uscita dall’Europeo, lo ha fatto anche in tempi rapidi lo ha fatto avvicinandosi più possibile alle richieste del giocatore, c’è una distanza abbastanza importante da limare tra i club ma siamo solo alla prima offerta, c’è fiducia per chiudere la trattativa»