Fofana Milan, FASE DI STALLO per il centrocampista: ma il Monaco lo potrebbe perdere in un altro modo! Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la trattativa tra il calciomercato Milan e Fofana è attualmente in stallo.

Il Monaco non sembra voler fare sconti ma il giocatore è in scadenza e se non dovesse accettare alcuna offerta, il club francese potrebbe perderlo a zero tra 10 mesi. Ecco quindi che i monegaschi potrebbe abbassare questa cifra per avere almeno un guadagno.