Fofana Milan, decisiva la sua volontà: ha detto no a questi due TOP CLUB! Il RETROSCENA sul centrocampista

L’edizione odierna di Tuttosport ha raccontato un interessante retroscena riguardante Youssouf Fofana, che nella giornata di oggi svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto col Milan.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano è stata decisiva in queste settimane la sua volontà: il centrocampista francese ha detto no alle ricche proposte di West Ham prima e Manchester United per vestire la maglia rossonera.