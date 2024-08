Fofana Milan, TUTTO FATTO per il centrocampista! Sarà un nuovo giocatore rossonero: i DETTAGLI sulle cifre e sul CONTRATTO

Fofana Milan, è FATTA! Sarà un nuovo centrocampista rossonero: tutti i DETTAGLI sulla trattativa

Fofana sarà un nuovo giocatore rossonero! Tutto fatto tra il calciomercato Milan e il Monaco per il centrocampista francese, come riportato da Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «Youssouf Fofana al Milan, here we go! Via libera appena arrivato dall’AS Monaco anche sulle modalità di pagamento. Offerta da 25 milioni di euro bonus inclusi, contratto di quattro anni più opzione per la stagione successiva. Da luglio nessun dubbio: lui voleva solo il Milan. Viaggio e assistenza medica nelle prossime 24 ore».