Fofana Milan, serve un rilancio per convincere il Monaco: fissata la deadline per prendere un centrocampista. Le ultimissime sui rossoneri

Manuele Baiocchini ha parlato a Sky Sport per aggiornare le ultime notizie sul calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Milan vuole prendere un giocatore di sostanza in mezzo al campo. Fofana continua a essere la priorità e per l’Atletico Madrid sarebbe una seconda scelta. Il Monaco ha alzato il prezzo del cartellino e il Milan è molto distante. Serve un rilancio forte per provare ad avvicinarsi, ci vorrà del tempo ma il Milan entro 10 giorni deve prendere un centrocampista».