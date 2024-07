Fofana Milan, la pista si SCALDA! Furlani MIGLIORA l’offerta al Monaco, l’assist del centrocampista è DA NON CREDERE

Fofana-Milan, la pista per l’arrivo del centrocampista del Monaco si scalda: lui vuole solo i rossoneri, Furlani migliora l’offerta

Come riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan conta di accelerare nelle prossime ore per Fofana del Monaco, centrocampista individuato da tempo come il perfetto innesto in mediana.

L’accordo col calciatore è blindato: quinquennale da 2.5 milioni di euro a stagione più bonus. Il calciatore vuole solo i rossoneri e ha in questo senso avvisato il club francese di voler rifiutare qualsiasi altra eventuale offerta. Dopo una prima offerta da 15 milioni di euro, bonus inclusi, a fronte di una richiesta di 25 (Fofana è in scadenza tra un anno) Furlani è pronto ad alzare la proposto a 20 milioni tutto incluso. La svolta è dietro l’angolo.