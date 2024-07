Fofana Milan, ecco il secondo colpo dei rossoneri! ACCORDO col Monaco: i DETTAGLI sul contratto. Le ultimissime sul centrocampista

Il mercato Milan sta per chiudere il secondo colpo in entrata. Come riportato da Gazzetta.it, Youssouf Fofana si può considerare virtualmente un nuovo giocatore rossonero.

Infatti, sarebbe stato trovato l’accordo col Monaco sulla parte fissa, intorno ai 14 milioni di euro, e adesso si starebbe lavorando sui bonus. Decisivo l’incontro avvenuto nella giornata odierna, lunedì 22 luglio, che ha avvicinato notevolmente la fumata bianca. Col centrocampista limati tutti gli accordi per un contratto dalla durata di 4 anni.