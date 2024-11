Fofana a Dazn: «Milan Juve partita a scacchi, volevamo trovare il gol e vincere». L’intervista del centrocampista dopo lo 0-0

Fofana ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Milan per 0-0 contro la Juve.



TROPPO RISPETTO DEL MILAN VERSO LA JUVE – «Sono d’accordo con quello che ha detto Fonseca, Per me è stata una partita a scacchi. Se un giocatore si metteva in proprio saremmo stati in grande difficoltà. Non è stata una partita spettacolare. Volevamo trovare il gol e vincere in in questo modo la partita».

DISCONTINUITA’ DEL MILAN – «Non ci sono spiegazioni. Le partite non sono le stesse dal punto di vista offensivo e difensivo. Dobbiamo essere più efficienti quando abbiamo possibilità di segnare. Continueremo a lavorare su questo, siamo ottimisti sul fatto che le cose miglioreranno».