Fofana RIVELA «LORO quattro gli ex rossoneri a cui mi ISPIRO». I nomi SORPRENDONO

Fofana, nuovo centrocampista del Milan, ha svelato di ispirarsi a 4 grandi campioni del passato rossonero: ecco i nomi

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Fofana, ultimo arrivo nell’attuale calciomercato Milan, ha svelato questo:

UN GIOCATORE DEL MILAN A CUI MI ISPIRO – «A cui mi ispiro no perché avevano caratteristiche diverse. Ma ammiravo Gattuso, Pirlo, mi piaceva molto Seedorf. Per me questi tre con Kakà davanti a loro. Questi erano i miei quattro giocatori».

