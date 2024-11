Fofana a DAZN: «Pensiamo allo Scudetto? Dobbiamo pensare a vincere ovunque!»

Fofana a DAZN. Le dichiarazioni del giocatore rossonero al termine della partita di Serie A giocata contro l’Empoli

Fofana ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Milan–Empoli. Il calciatore francese, oggi autore di una prestazione sontuosa, non è stato ammonito e, dunque, ci sarà per la prossima sfida contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Contro l’Atalanta ci sarò, non ho pensato di prendere il giallo perché se no l’avrei preso! Pensiamo allo Scudetto? Dobbiamo pensare a vincere ovunque, il nostro obiettivo è arrivare al massimo sia in Serie A che in Champions League».