Florenzi Milan, comunicazione arrivata e destino segnato: cosa succede a giugno

Florenzi Milan, le parti si separeranno a giugno alla scadenza naturale del contratto: comunicazione già arrivata

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa per quanto riguarda due componenti della rosa in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Stiamo parlando di Davide Calabria e di Alessandro Florenzi.

I due non vedranno rinnovato il loro contratto in scadenza nel 2025 e lasceranno Milanello a parametro zero: la decisione è già stata presa.