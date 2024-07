Florenzi Fonseca, CAMBIA il futuro del terzino? ANNUNCIO del portoghese, cosa ha detto dopo le recenti polemiche

Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha parlato di Alessandro Florenzi nella conferenza stampa di presentazione

Non solo il post social di Alessandro Florenzi a dare un segnale forte per il proprio futuro. Ci ha pensato anche Paulo Fonseca, nella conferenza stampa di presentazione al Milan, a spazzare via ogni dubbio sulla permanenza del terzino in rossonero. Su Florenzi si erano aperte diverse polemiche nelle ultime settimane circa un rapporto non proprio idilliaco con l’allenatore risalente ai tempi della Roma che avrebbe potuto portare ad una cessione.

FLORENZI – «È più un giocatore della squadra. Io conto su tutti i giocatori della rosa e lui è uno di questi giocatori».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA AL MILAN