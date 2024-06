Florenzi Milan, SUGGESTIONE Bologna già finita? L’INDISCREZIONE non lascia dubbi. Le ultime sul terzino

Florenzi-Milan, suggestione Bologna già terminata per il terzino italiano? Arriva l’indiscrezione sul futuro dell’ex Roma

Intervenuto a Radio Rossonera, Alessandro Mossini (Corriere di Bologna), ha fatto il punto su Alessandro Florenzi, terzino in uscita dal calciomercato Milan e ieri accostato per la prossima stagione alla squadra di Vincenzo Italiano. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «A me non risulta questo interesse del Bologna per Florenzi. Anche perchè il Bologna il suo Florenzi lo ha già: Lorenzo De Silvestri occupa lo stesso ruolo e il Bologna vuole rinnovargli il contratto».