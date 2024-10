Fiorentina Milan, Fonseca ha già SCIOLTO le riserve! Giocano LORO, due SOLI i cambi

Fiorentina Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha sciolto le riserve in vista della sfida di domenica: due soli i cambi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha già sciolto le riserve in vista della sfida di domenica sera sul campo della Fiorentina. Il Milan che scenderà in campo avrà lo stesso atteggiamento e assetto tattico del derby.

Gli unici due cambi saranno in difesa: Pavlovic prenderà il posto di Tomori mentre Calabria dovrebbe tornare titolare al posto di Emerson Royal.