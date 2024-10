Fiorentina Milan, SCELTA presa: ancora loro DUE titolari! Fonseca ha fatto RISORGERE così i rossoneri e CONTRO la Fiorentina...

Fiorentina Milan, Paulo Fonseca ha già scelto: affiderà le chiavi del reparto offensivo ancora una volta a Morata e Abraham

In vista di Fiorentina-Milan, Paulo Fonseca ha già chiare le scelte da fare. I primi undici sono stati praticamente decisi dall’allenatore portoghese che, soprattutto in attacco, ha avuto pochi dubbi. Come riporta il Corriere dello Sport ci sarà ancora la coppia Morata- Abraham.

Il giornale sottolinea come la mossa di schierare i due attaccanti ex Chelsea insieme è stata essenziale per la rinascita rossonera dopo un avvio di stagione complicato. Adesso starà ai due giocatori riuscire a purgare i viola e regalare i tre punti al Milan.