Fiorentina Milan, SPUNTA il VIDEO che INCRIMINA Tomori! La mossa del difensore non passa inosservata

Fiorentina Milan, spunta il video che incrimina Tomori prima del secondo rigore sbagliato da Abraham: mossa inaspettata

La sconfitta di ieri sera del Milan di Paulo Fonseca contro la Fiorentina di Raffaele Palladino è salita alla cronaca non solo per gli zero punti portati a casa ma anche per i due rigori sbagliati, prima da Theo Hernandez e poi da Abraham, nonostante il tiratore designato fosse Pulisic.

Una situazione del genere non e’ normale.#Tomori salta, prende la palla e la da ad #Abraham che dice no a #Pulisic che GIUSTAMENTE doveva tirarlo. Ma non si vergognano?#FiorentinaMilan pic.twitter.com/DUl9SiJs91 — Milan memories (@MemoriesMilan) October 7, 2024

Sul secondo rigore Tomori decide di consegnare il pallone ad Abraham. Bruttissimo episodio.