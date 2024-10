Fiorentina Milan, DOPPIA ASSENZA pesantissima per Palladino: QUESTI GIOCATORI non ci saranno. Le ultimissime sui rossoneri

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan. I rossoneri, domenica sera, saranno impegnati in trasferta a Firenze, nella delicatissima sfida contro la Fiorentina di Palladino.

Non arrivano buone notizie per il tecnico Viola. L’ex Monza, infatti, dovrà fare a meno sia di Pongracic che di Mandragora per la sfida contro i rossoneri. Queste sono assenze pesanti che, forse, influiranno sull’andamento del match.