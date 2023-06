Finale FA CUP, anche Ibrahimovic presente a Wembley – FOTO

In attesa di fare chiarezza sul proprio futuro, Zlatan Ibrahimovic è presente a Wembley per la finale di FA CUP

In attesa di sciogliere le proprie riserve sul futuro al Milan, Zlatan Ibrahimovic, in compagnia di Paul Pogba, si trova a Wembley per assistere alla finale di FA CUP tra Manchester City e Manchester United, sua ex squadra.