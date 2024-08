Fernandez-Pardo Milan, il calciatore ESCLUSO dal Gent: ma la CONCORRENZA aumenta. Le ultime per l’obiettivo

Aumenta la concorrenza per Fernandez-Pardo che è stato spedito in panchina nell’amichevole tra Gent e Dender. L’obiettivo del calciomercato Milan piace a tantissimi club soprattutto in Italia: Roma, Lazio e i rossoneri che avevano già presentato un’offerta da 12 milioni di euro, rifiutata dal club belga.

Il segnale arrivato dall’amichevole è chiaro e le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro.