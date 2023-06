Capello ricorda: «Ecco come abbiamo vinto la Champions del ’94»

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha ricordato la vittoria contro il Barcellona nella finale di Champions League del 1994

Intervistato da Repubblica, Fabio Capello ha ricordato la vittoria della Champions League del suo Milan contro il Barcellona nel 1994:

Perdendo 2-0 a Firenze capii che non potevo schierare Desailly in difesa. Tagliammo i rifornimenti per Guardiola. Attaccammo i loro punti deboli: la fascia destra e la convinzione di avere già vinto