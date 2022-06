Ezio Rossi: «Bremer è pronto al grande salto, Belotti...»

Ezio Rossi, ex del Torino, ha parlato del futuro di Bremer e Belotti: entrambi sono stati accostati al Milan

Intervistato da TMW, Ezio Rossi ha parlato così di Bremer e Belotti:

«La cessione di Bremer, vista la politica del Toro di questi anni, è un sacrificio prevedibile. E’ un pezzo difficile da sostituire, si è dimostrato da top club. Dispiace per la partenza di Belotti: credo sia stato fatto poco in termini di ambizioni, per trattenerlo. Dopo un po’ di anni un giocatore che ha dimostrato attaccamento, ambiva ad altri obiettivi. Mi auguro che sia ascoltato Juric, il pilastro unico e fondamentale».