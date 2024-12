Esonero Fonseca, indiscrezione da non credere! Roma decisiva, il Milan pensa ad un’ipotesi clamorosa

Esonero Fonseca, clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico: in caso di risultato negativo contro la Roma può arrivare l’esonero

Come riferito da Sport Mediaset, c’è un’idea clamorosa ma decisamente concreta in casa Milan.

La panchina di Fonseca resta caldissima e, in caso di risultato negativo contro la Roma, il suo futuro potrebbe essere messo ancora in discussione, con le valutazioni del caso da parte della dirigenza. Tutto questo a 4 giorni dalla semifinale di Supercoppa. I 90 minuti di San Siro saranno dunque decisivi per il portoghese.