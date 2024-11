Esonero Fonseca, Pioli salva il portoghese! Clamoroso retroscena, lo scenario è da non credere

Esonero Fonseca, la media punti di Pioli a parità di partite salva il tecnico portoghese: la società ribadisce la fiducia all’ex Roma

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan non c’è nessuna intenzione di esonerare Paulo Fonseca nonostante l’inizio difficile in campionato con 14 punti conquistati in 9 partite (i rossoneri hanno una gara in meno a causa del rinvio della sfida col Bologna).

A salvare l’ex Roma, paradossalmente, è proprio il suo predecessore Stefano Pioli la cui media punti, nella prima stagione alla guida del Milan, era più bassa di quella di Fonseca a parità di partite: 12 punti contro 14.