Esonero Fonseca, Caressa perplesso: «Ma come faceva a tenere in panchina quei due giocatori? Era da subito evidente che...»

Esonero Fonseca, Fabio Caressa, noto giornalista, ha criticato il tecnico per la gestione di Leao e Theo Hernandez

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Fabio Caressa è tornato indirettamente a parlare dell’esonero di Fonseca da parte del Milan:

PAROLE – «Leao ha giocato solo 45 minuti, ma come li ha fatti! Ma davvero lui e Theo dovevano stare in panchina? Quelli sono un patrimonio della squadra, un buon allenatore dev’essere in grado di farli rendere al massimo. Tutto è finito con l’inizio, dopo l’episodio con la Lazio era già un segnale definitivo di come Fonseca non sia riuscito ad entrare nella testa dei giocatori».