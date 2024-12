Esonero Fonseca, il Milan avvisa il tecnico: fiducia a tempo, queste tre partite saranno decisive

Esonero Fonseca, il Milan ha avvisato il portoghese: fiducia confermata ma le prossime tre partite in campionato saranno decisive

Come riferito da calciomercato.com, il Milan, pur rinnovando la fiducia al tecnico, ha fatto una precisa richiesta al portoghese per le prossime partite:

PAROLE – «Regolarità e cambio di passo, queste le richieste che il Milan fa alla squadra e a Fonseca in vista del mini-ciclo prima della fine dell’anno. La sfida con la Stella Rossa a San Siro offre la prima doppia occasione di rialzare la testa e consolidare il piazzamento playoff in Champions, dando anche uno sguardo alle prime otto posizioni (oggi i rossoneri sono a 9 punti, -1 dalla zona utile ad accedere direttamente agli ottavi di finale), ma lo sguardo è proiettato al trittico di campionato che può indirizzare la stagione. Il Genoa a San Siro, poi la trasferta di Verona e ancora a Milano contro la Roma. Fare bottino pieno è fondamentale per provare a rosicchiare terreno e presentarsi al meglio all’inizio del nuovo anno, ma anche per il futuro di Fonseca. Perché se è vero che ad oggi non ci sono riflessioni in corso e l’idea della società resta quella di andare in fondo alla stagione con questo assetto, ulteriori passi falsi rimetterebbero inevitabilmente tutto in discussione: la qualificazione alla prossima Champions resta l’obiettivo minimo da raggiungere, se dovesse essere compromesso ulteriormente allora la società potrebbe ritrovarsi costretta a rivedere i propri piani. Vietato sbagliare, ora Fonseca è chiamato a cambiare marcia e far correre il Milan».