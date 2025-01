Esonero Conceicao, tifosi sotto choc! L’ultima indiscrezione lascia di stucco, può succedere nelle prossime ore

Esonero Conceicao, clamorosa indiscrezione: in caso di sconfitta nel derby di domenica i rossoneri potrebbero allontanare il tecnico

Clamorosa indiscrezione in casa Milan sul futuro immediato di Sergio Conceicao in vista del derby di domenica.

Secondo Tuttosport, nel derby di domenica Conceicao si gioca il futuro anche nell’immediato alla guida del Milan. Dentro il club si sarebbe aperto un dibattito sul suo lavoro, non solo in campo ma anche nel clima creato a Milanello e sfociato in una serie crescente di tensioni. #Morata non sarebbe l’unico ad aver chiesto la cessione