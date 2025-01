Empoli Bologna 1-1: Dominguez risponde a Colombo. Il resoconto del match

Empoli Bologna 1-1: Dominguez risponde a Colombo, ex Milan, nel primo tempo. I rossoneri domani possono accorciare battendo il Parma

Nell’anticipo serale della 22esima giornata di Serie A Empoli e Bologna non si fanno male pareggiando 1-1 con entrambe le reti realizzate nella prima frazione di gioco.

In gol l’ex Milan Colombo e Dominguez per gli ospiti. Terzo pareggio nelle ultime quattro per la squadra di mister Italiano, che nella ripresa non riesce a trovare il secondo gol dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale firmato da Colombo. Torna a muovere la classifica, invece, la formazione toscana.