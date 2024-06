Emerson Royal Milan, trattativa in discesa: da Londra è arrivato questo SCONTO! Il nuovo PREZZO del terzino

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Tottenham e Milan per il possibile trasferimento in Serie A di Emerson Royal.

Stando a quanto si apprende gli Spurs avrebbero abbassato le loro richieste a 20 milioni di euro, una cifra più vicina a quello che il Diavolo vorrebbe spendere per il brasiliano (18-20 milioni di euro). Non siamo ancora arrivati alla fumata bianca ma la fiducia cresce e i rossoneri iniziano a intravedere il traguardo.