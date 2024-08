Emerson Royal Milan a un passo: cosa manca per la fumata bianca definitiva. ULTIME

Emerson Royal Milan a un passo: cosa manca per la fumata bianca definitiva. Le ULTIME sul brasiliano del Tottenham

Sky Sport ha svelato alcuni preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Emerson Royal, il terzino destro che il Milan ha scelto per rinforzare la propria corsia in questa sessione di mercato.

I rossoneri sarebbero a un passo dal trovare l’intesa definitiva con il Tottenham per il trasferimento del brasiliano: ballano qualche centinaia di migliaia di euro in particolare per quanto concerne i bonus dell’operazione, poi arriverà la fumata bianca.