Emerson Royal Milan, la rivelazione: «Fonseca l’ha VOLUTO, è già un suo FEDELISSIMO e lo apprezza per questo». Il retroscena

La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus a Emerson Royal, terzino brasiliano arrivato al Milan nel corso del mercato estivo.

Per la rosea il giocatore è già diventato un fedelissimo di Fonseca, allenatore che l’ha voluto perché pronto a scommettere su di lui. Il tecnico, infatti, lo apprezza per la propensione offensiva, qualità determinante per il suo progetto tecnico. Con la Lazio, scelto al posto di Calabria, Emerson Royal non ha offerto una grande prova, giocando più sulla difensiva. Già col Venezia, però, Fonseca conta di sfruttare al massimo le sue accelerate sulla destra.