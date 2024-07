Emerson Royal Milan: l’ultimo RILANCIO ha avvicinato il traguardo. Cosa manca per il via libera definitivo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa in corso tra Milan e Tottenham per il possibile trasferimento in Italia di Emerson Royal. Stando a quanto si apprende l’ultimo rilancio rossonero da 14 milioni più bonus ha avvicinato molto il traguardo.

Tuttavia gli Spurs tengono duro e continuano a pretendere almeno 20 milioni di euro. La sensazione è che serva davvero un piccolo sforzo da parte delle due società anche perchè il brasiliano vuole solo il Milan.