Emerson Royal Milan, il commento di Galli: «Investimento importante, sta succedendo questo»

Emerson Royal Milan, le parole dell’ex giocatore rossonero Filippo Galli sul nuovo giocatore. Le ultimissime notizie sul club

Filippo Galli, ex difensore del Milan, si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua analisi sul momento dei rossoneri guidati da Paulo Fonseca, in particolare sull’ex Tottenham Emerson Royal.

EMERSON ROYAL MILAN, LE PAROLE DI GALLI – «Emerson Royal è stato un investimento importante della società ma fino a questo momento ha risposto in maniera alterna e quindi è un calciatore che deve essere più applicato e mostrare attenzione per tutti i 90 minuti perché indossare poi la maglia del Milan è sempre una grande responsabilità. Io credo che lui e Calabria oggi abbiano la stessa cifra tecnica».