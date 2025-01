Emerson Royal a Sport Mediaset: «A Torino possiamo vincere. Conceicao mi ha fatto una richiesta»

Condividi via email

Emerson Royal ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Dalla gara di Torino alla fiducia di Conceicao

Emerson Royal, MVP di Como–Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue dichiarazioni:

A TORINO PER VINCERE – «Noi siamo il Milan dobbiamo ricordarci che siamo forti, quella con la Juve è una partita importante. All’andata non siamo riusciti a vincere, a Torino possiamo possiamo ambire al successo. Se non ci fermiamo entrare tra le prime quattro è fattibile».

LA FIDUCIA DEL MISTER – «Conceicao mi ha chiesto di attaccare e di spingere sulla fascia. Mi sta dando fiducia»