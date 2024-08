Emerson Royal Milan, FUMATA BIANCA dietro l’angolo! Parti VICINISSIME, un dettaglio prima della chiusura

Emerson Royal-Milan, la fumata bianca è ormai dietro l’angolo: da risolvere solo la questione dei bonus. Tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport, sono ore decisive nel calciomercato Milan per la risoluzione della trattativa con il Tottenham per Emerson Royal nonostante gli Spurs si stiano rivelando un osso durissimo.

La base sarebbe stata trovato intorno ai 16 milioni di euro e ballerebbe solo la questione legata ai bonus: il Tottenham ne vorrebbe due per chiudere a 18, Furlani li vorrebbe già inseriti nei 16 milioni offerti. Col calciatore ieri sono stati chiusi tutti i dettagli sul contratto: Emerson firmerebbe con il Diavolo un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.