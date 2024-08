Emerson Royal Milan: ecco come ha VISSUTO gli ultimi mesi prima del passaggio in rossonero, il RETROSCENA - Milan News 24

Emerson Royal si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco come ha vissuto gli ultimi mesi

Le parole di Emerson Royal presentatosi oggi in conferenza stampa come nuovo acquisto del Milan. Ecco cosa ha detto su come ha vissuto gli ultimi mesi prima del passaggio in rossonero:

ULTIMI MESI «Gli ultimi mesi sono stati intensi. Ho viaggiato con il Tottenham e ogni giorno chiamavo il mio agente e avevo tanta voglia di venire qui. E’ stato abbastanza complesso, un mix di sentimenti: apprensione e desiderio. Sono molto felice di essere qui, in alcuni momenti ho avuto paura: il tempo passava e non c’era una soluzione finale»

