Emerson Royal Milan, CONTATTO DIRETTO col Tottenham: gli Spurs chiudono prima un’altra USCITA

Emerson Royal Milan, CONTATTO DIRETTO col Tottenham: gli Spurs chiudono prima un’altra operazione in USCITA. Le ultime

La trattativa tra il calciomercato Milan e il Tottenham per Emerson Royal è, già da alcuni giorni, vicinissima alla chiusura. Come fa sapere il giornalista Fabrizio Romano, gli Spurs chiuderanno prima un’altra operazione in uscita, quella per Alejo Veliz in prestito all’Espanyol. Dopodiché gli inglesi cercheranno di trovare l’intesa finale per il passaggio del terzino brasiliano in rossonero.

PAROLE – «Il Tottenham sta firmando tutti i documenti per Alejo Véliz per unirsi all’Espanyol in prestito, SENZA clausola di riscatto inclusa. Di nuovo agli Spurs a giugno.

Prossimo passo: contatto diretto con il Milan per concludere l’affare Emerson Royal per € 15 milioni di dollari più bonus, quasi fatto».