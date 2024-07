Emerson Royal Milan, i contatti PROSEGUONO: l’arrivo di Pavlovic BLOCCA il suo trasferimento? Il punto sul brasiliano

I dirigenti e gli uomini del calciomercato Milan hanno deciso di rinforzare il reparto difensivo: per questo motivo non mollano la presa su Emerson Royal. Gli interventi in difesa non finiscono qua: il Diavolo prova a chiudere l’operazione col Salisburgo per Pavlovic.

Come spiega il giornalista Matteo Moretto su X, l’eventuale arrivo del difensore centrale serbo non escluderebbe quello del terzino brasiliano, per il quale la trattativa col Tottenham prosegue.