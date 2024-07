Emerson Royal Milan, nuovo incontro in agenda col Tottenham: tutti gli AGGIORNAMENTI sulla trattativa per il brasiliano

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Tottenham per il trasferimento in rossonero di Emerson Royal.

Secondo quanto si apprende dopo il primo tentativo andato a vuoto le parti potrebbero incontrarsi di nuovo nel corso della prossima settimana per cercare di venirsi incontro sulla cifra del cartellino: al momento ballano dieci milioni di euro tra domanda e offerta. Il brasiliano, intanto, ha già fatto sapere di essere disposto a guadagnare quanto percepisce attualmente agli Spurs pur di venire in Italia.