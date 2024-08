Emerson Royal Milan, previsti nuovi CONTATTI con gli Spurs! Parti al lavoro sui bonus: le ULTIME

Emerson Royal Milan, nelle prossime ore previsti nuovi CONTATTI con gli Spurs! Parti al lavoro sui bonus: le ULTIME

Nonostante le parti siano sempre più vicine, al momento non è ancora stata chiusa l’operazione tra Milan e Tottenham per Emerson Royal. Come riportato da Tuttosport, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti.

I due club stanno lavorando sulle divergenze tra la domanda di 15 milioni di euro più bonus e la proposta da 15 milioni complessivi. Il rallentamento è dovuto anche al fatto che le due squadre sono in tournée.