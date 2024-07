Emerson Royal Milan: si può chiudere a questa CIFRA, cosa serve per vederlo in rossonero

Il calciomercato Milan stringe per Emerson Royal. Ancora distanza tra domanda e offerta ma si può chiudere a questa cifra

Il Milan continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un esterno destro di ruolo da inserire in rosa e che possa prendere il posto o quantomento alternarsi con Davide Calabria e al posto di un Alessandro Florenzi destinato a partire. In tal senso si avvicina la chiusura per Emerson Royal.

Come riportato da Calciomercato.com nei prossimi giorni è in programma un contatto diretto fra gli uomini mercato del Milan e i dirigenti del Tottenham per provare a capire come si potrà arrivare ad un punto di intesa sulla valutazione del cartellino del giocatore. La proprietà degli Spurs non ha bisogno di cedere, ha i conti in ordine e da sempre fatica a scendere a patti. La richeista da cui si parte è di non meno di 25 milioni di euro, mentre il Milan non vuole valutare il cartellino di Emerson più di 17 milioni di euro bonus compresi. La sensazione è che a 20 si possa riuscire a chiudere ma servirà ancora un forte lavoro di mediazione da parte di tutti: Milan, Tottenham e anche intermediari.