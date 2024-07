Emerson Royal Milan, il traguardo è vicino: nuovo VERTICE nelle prossime ore! ULTIMISSIME

Emerson Royal Milan, il traguardo è vicino: nuovo VERTICE nelle prossime ore! Le ULTIMISSIME sul futuro del terzino

Emerson Royal è sempre più vicino al Milan. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in queste ore, tra oggi o al massimo domani, è previsto un nuovo incontro con il Tottenham.

Se l’esito di tale vertice sarà positivo come sperano i rossoneri, e anche gli ultimi ostacoli verranno superati, il Diavolo potrà procedere poi spedito verso il traguardo. Gli Spurs sono pronti ad ascoltare le proposte del Milan, segnale di come tutte le parti in causa stiano spingendo per la fumata bianca.