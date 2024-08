Emerson Royal Milan, sarà LUI il terzo acquisto dei rossoneri! Tutti i DETTAGLI dell’operazione per il terzino

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Milan è ormai a un passo dallo striscione per Emerson Royal.

Il Diavolo si appresta a chiudere l’operazione per il terzino classe 1999. Nella giornata di domani potrebbe esserci la fumata bianca per il terzo colpo del mercato rossonero in questa sessione estiva dopo quelli di Morata e Pavlovic. C’è fiducia per chiudere intorno ai 15 milioni di euro più bonus.