Emerson Royal Milan ci siamo quasi, possibile SVOLTA nelle prossime ore! Tutti gli aggiornamenti sul terzino brasiliano

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Emerson Royal, terzino in uscita dal Tottenham nonché primissimo obiettivo del calciomercato Milan per la fascia destra.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb le distanze tra il club rossonero e gli Spurs si stanno riducendo via via sempre più e il Diavolo spera di ricevere presto una risposta positiva per andare poi a chiudere l’affare.