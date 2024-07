Emerson Royal Milan, ACCORDO vicinissimo col Tottenham: ecco quanto INCASSANO gli Spurs dalla cessione del brasiliano

Importanti passi avanti arrivati nella giornata di oggi nella trattativa tra il mercato Milan e il Tottenham per Emerson Royal. Da mesi il brasiliano era stato individuato dai dirigenti come il profilo ideale per il ruolo di terzino destro e, soprattutto dopo il grave infortunio rimediato da Florenzi in amichevole contro il Manchester City, si è deciso di affondare il colpo.

Secondo Gianluca Di Marzio, i rossoneri proveranno a definire il tutto con gli Spurs entro la prossima settimana: le cifre a cui sono arrivati i club sono 14/15 milioni di euro più i bonus.