El Shaarawy sfida il Milan: Mourinho punta sulla carica dell’ex rossonero

José Mourinho pensa anche al grande ex Stephan El Shaarawy per il match contro il Milan. Si gioca un posto dal primo minuto

Roma Milan non sarà una partita come le altre per Stephan El Shaarawy: l’ex attaccante rossonero ha giocato 102 partite con la maglia del Diavolo e domani sera Mourinho potrebbe schierarlo titolare all’Olimpico.

Lo Special One potrebbe puntare proprio sulla voglia del Faraone contro la sua ex squadra. Il ballottaggio è aperto con Mkhitaryan, ma El Shaarawy ha dalla sua i numeri: 4 gol fin qui in stagione, che lo rendono il secondo miglior marcatore della Roma (in tutte le competizioni) dopo Lorenzo Pellegrini.