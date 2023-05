Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di El Shaarawy. Il giocatore tiene sulle spine la Roma e i rossoneri

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di El Shaarawy. Il giocatore tiene sulle spine la Roma e i rossoneri:

secondo quanto riportato da Tuttosport il “Faraone” vorrebbe rinnovare e rimanere, ma per ora dai giallorossi non è arrivata nessuna offerta di rinnovo. Il Milan, dal canto suo, ha manifestato al giocatore il suo interesse ed è ancora in attesa di una risposta.