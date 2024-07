Duran Milan: offerta da 30 milioni di un club inglese per l’attaccante! E c’è un retroscena che riguarda Dovbyk. Tutti i dettagli

Come riferito da Fabrizio Romano, il West Ham ha offerto 30 milioni di sterline più un giovane giocatore come parte dell’accordo per Jhon Durán, obiettivo anche del Milan. Trattative in corso con l’Aston Villa per raggiungere un accordo.

Anche il West Ham ha chiesto informazioni sulla situazione Artem Dovbyk nei giorni scorsi, ma ora è sfida tra Atletico Madrid e Roma.